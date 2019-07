Your browser does not support iframes.

Trasferta allo Juventus Center di Vinovo, ieri, per Carlotta Daniele, fidanzata del nuovo centrocampista della formazione Under 23 bianconera Erik Gerbi. Non un viaggio particolarmente proibitivo per la ragazza, che abita nella vicina Vercelli, città in cui il giocatore (nativo di Ivrea) è cresciuto calcisticamente e ha militato fino all’anno scorso. Ma è bastato per innervosire (scherzosamente) Erik, classe 2000, che condividendo la Instagram story della compagna ha commentato: “Mi viene a trovare pure qua…”. I due ultimamente, stando ai rispettivi profili social, sembrano inseparabili; a questo punto c’è da aspettarsi la presenza fissa di Carlotta sulle tribune del “Moccagatta” di Alessandria.