Meglio di così la sua stagione non poteva iniziare. Eric Lanini, attaccante della Juventus Under 23, ha permesso alla squadra di Fabio Pecchia di qualificarsi allasegnata contro il Reggio Audace. Le prime due reti sono arrivate su suggerimento prima di Olivieri e poi di Rafia. Nella ripresa il capolavoro su calcio di punizione che ha portato avanti la Juve, poi raggiunta nel finale di gara da una rete di Scappini che non ha però compromesso la qualificazione bianconera.Arrivato alla Juve all'età di 13 anni, Lanini ha fatto tutta la trafila delle giovanili bianconere. Nel 2013 ha vinto la Coppa Italia Primavera ma anche il titolo di capocannoniere del Torneo di Viareggio. Poi è iniziata tutta la trafila dei prestiti, sia in Italia che all'estero. Fuori dai confini nazionali ha giocato con la maglia del Westerlo, in Belgio. Solo cinque presenze ma un'esperienza comunque positiva in quanto la sua prima con una squadra di Serie A. Anche a Torino, però, ha assaggiato il sapore della prima squadra, quella della Juve. Pavel Nedved ne apprezza le doti balistiche e anche Antonio Conte lo seguiva da vicino. Un anno fa, poi, ha potuto allenarsi con Cristiano Ronaldo prima di trasferirsi all'Imolese in prestito.Proprio all'Imolese (il cui presidente è Lorenzo Spagnoli, ex concorrente del programma tv Campioni che "vinse" la preparazione con la Juventus) ha vissuto la sua miglior stagione in carriera tra i professionisti. Quattordici gol in 33 presenze in campionato, un impatto importantissimo che però non ha permesso alla sua ex squadra di raggiungere la promozione in Serie B. L'attaccante classe '94 ha ricominciato da dove aveva finito. Tre gol con la maglia della Juve. Un sogno che per lui diventa realtà e che spera possa continuare per tutta la stagione.