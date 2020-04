L'Olanda ha dato un segnale forte al calcio europeo: la stagione di Eredivisie è stata annullata senza assegnare il titolo (l'Ajax era primo in classifica) e con nessuna retrocessione. La decisione però ha scontentato l'Utrecht, che era in lotta per un posto in Europa. Il club sta preparando un ricorso alla giustizia ordinaria e sportiva contro il provvedimento della KNVB di sospendere il torneo che rischia di causare gravi danni economici. Tutto il mondo è Paese, anche in Olanda è caos per la situazione creata dal coronavirus. A differenza dell'Eredivisie, la Serie A dovrebbe ripartire per portare regolarmente a termine il campionato.