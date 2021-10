Nuovi sviluppi nella contesa sull'tra - da un lato -Agnelli (figlia di Gianni e Marella) e dall'altro i tre figli, avuti da Alain Elkann. Lo riferisce il Corriere della Sera, secondo cui quattro dei cinque fratelli- ovvero Peter, Anna, Tatiana e Sofia, figli del nobile francese di origine russa Serge de Pahlen, secondo marito della stessa Margherita Agnelli - si sono costituiti in giudizio insieme alla madre per contestare il testamento dell'. Dopo la sua apertura, soprattutto John - erede designato da Gianni Agnelli - con Lapo e Ginevra, hanno beneficiato di una parte consistente della cassaforte di famiglia, la "Dicembre", per governare l'impero Exor-Fiat.esiste già, un'altra è stata avviata a Torino nel 2020. E i fratelli Elkann si difendono chiedendo la condanna della madre "al risarcimento del danno patrimoniale, reputazionale e non patrimoniale" da loro "patito". Attraverso i propri legali, Margherita Agnelli - che è stata di fatto esclusa dalla successione Caracciolo - rivendica invece un'eredità di circa. E al suo fianco, ora, ci sono anche quattro dei cinque figli de Palhen.Secondo Margherita Agnelli, tesi alla base della causa civile svizzera,a rilasciare i testamenti nonostante non ne potesse conoscere la portata" e che per motivi di salute fosse "minata nella sua effettiva capacità naturale a testare". Un'altra contestazione riguarda un vizio di forma sui testamenti 2011, 2012 e 2014: secondo l'accusa, notaio e testimoni non parlerebbero l'italiano così come Marella non parlava il tedesco. Ma non solo: appare una data di nascita errata e le firme sarebbero tremule, di cui una "irriconoscibile".