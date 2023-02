Un detective privato pestato e minacciato di morte da tre persone, se avesse continuato a indagare sulle frequentazioni di Marella Agnelli a Gstaad, in Svizzera. Si apre così il reportage di Die Zeit ed é uno degli sviluppi della guerra legale in atto tra Margherita Agnelli e i figli John, Ginevra e Lapo Elkann per l'eredità di Marella Caracciolo, di fatto quella di Gianni Agnelli.Dalla denuncia fatta alla polizia regionale dell'Oberland bernese, un dettaglio della vicenda: "Devi interrompere le tue indagini, tu e il tuo cliente, o non vivrai a lungo", la minaccia ricevuta dal detective.Secondo la ricostruzione fatta dal Fatto Quotidiano e riportata da Open: "l’unico incarico che avrebbe potuto giustificare i suddetti episodi riguarda la collaborazione con gli investigatori ingaggiati dalla figlia dell’Avvocato per indagare su alcuni profili legati alla disputa legale per l’eredità della madre. Ed in particolare la verifica sul mantenimento della residenza effettiva di Marella Agnelli in Svizzera, in uno chalet vicino a Gstaad, pur essendo cittadina italiana. Circostanza determinante per l’esito della causa apertasi nel novembre scorso a Torino".