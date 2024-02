Come riportato da Calcio e Finanza, si è conclusa dopo un paio di ore a Torino l’udienza odierna in cui il Tribunale del Riesame ha discusso il ricorso della difesa in merito alle perquisizioni ordinate dallanell’inchiesta che ruota intorno all’di Gianni. I giudici si sono riservati la decisione, che dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni."Abbiamo criticato le motivazioni del decreto di perquisizione, perché le abbiamo trovate così generiche da avere legittimato delle acquisizioni che nulla hanno a che vedere con l’oggetto dell’indagine", il commento di uno dei componenti del collegio difensivo, l’avvocato Paolo. Il riferimento è al materiale sequestrato dallasu ordine della Procura del capoluogo piemontese. "Molto rumore per nulla", ha aggiunto ancora Siniscalchi sui retroscena legati all’eredità dell’avvocato Gianni Agnelli, pubblicati nelle ultime settimane. "Non c’è nulla di nuovo rispetto a quanto echeggia nelle aule giudiziarie italiane ed estere ormai da vent’anni. Insinuazioni e dubbi trovano la risposta in comportamenti assolutamente leciti".