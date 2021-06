Chi sarà il vice di Szczesny? Da Mirante a Perin passando per Audero, girano diversi nomi che la Juventus sta valutando. Come riporta la Gazzetta, "Mattia Perin sarebbe la soluzione più semplice, perché è di rientro dal prestito al Genoa. Allegri lo conosce già (lo ha avuto nella sua ultima stagione alla Juventus) e non avrebbe problemi a dargli la casacca di vice Szczesny, ma lui preferirebbe fare il primo e non gli dispiacerebbe restare in Liguria, come ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera. Di sicuro cerca una collocazione da titolare, che per la Juventus significherebbe cessione a titolo definitivo, con la possibilità di monetizzare e reinvestire su un altro profilo. Il nome giusto potrebbe essere quello di Emil Audero, altro cavallo di ritorno. Giovane (24 anni), con un passato nelle giovanili della Juve e con una discreta esperienza in Serie A, La Sampdoria non esclude una sua cessione, però parte da una base di partenza di una quindicina di milioni".



Oppure? Ecco la terza soluzione. Per un affare low cost torna di moda Antonio Mirante, 37enne in scadenza di contratto con la Roma. La Juventus potrebbe prenderlo così a costo zero e in più avrebbe pure il vantaggio di poterlo inserire in quota CTP (giocatori che sono cresciuti nel vivaio).