L'ex esterno destro di Genoa e Milan Stefano Eranio ha parlato della Juventus a Sky Sport concentrandosi in particolare sui rientri dei difensori Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt dai rispettivi infortuni. Il capitano sarà già a disposizione per la gara di Champions League contro il Ferencvaros, per l'olandese l'ok dei medici non arriverà prima della pausa nazionali di metà novembre. Questo il pensiero di Eranio: "Spesso la Juve ha perso equilibrio per la mentalità di voler portare tanti uomini in avanti. Anche per questo quindi sarà importante recuperare De Ligt e Chiellini: con delle certezze più solide dietro, la squadra si sente più spensierata quando deve attaccare".