Era una delle idee della Juventus per la difesa durante il mercato estivo, alla fine Shkodran Mustafi è rimasto all'Arsenal. Almeno fino al prossimo mercato, perché il futuro del difensore tedesco ai Gunners è sempre più in bilico, come ha confermato lo stesso Mustafi: "Ho un contratto di due anni e non voglio fare una guerra con i dirigenti, ma sono pronto ad ascoltare ogni proposta e sono aperto a ogni possibilità".