Era una delle idee della Juve per il dopo Sarri prima di puntare su Andrea Pirlo, ora Paulo Sousa ha risolto il suo contratto con il Bordeaux che scadeva nel 2022. Una separazione anticipata "di comune accordo" come recita il comunicato del club. Sousa aveva chiuso il campionato - interrotto per Covid - al dodicesimo posto, il Bordeaux l'ha sostituito con Jean-Louis Gasset, che il 22 agosto debutterà sulla panchina del Bordeaux.