Nelle scorse sessioni di mercato il nome di Stefan Savic era stato accostato spesso alla Juventus: il montenegrino conosce la Serie A per averci giocato con la Fiorentina che cinque anni fa l'ha ceduto all'Atletico Madrid. Seguito anche dall'Inter, il difensore ha fatto chiarezza sul suo futuro: "Ho un contratto fino al 2023, ho fatto la mossa giusta venendo in qui. Sono contento all’Atletico, sto lottando per trofei, sto giocando in Champions League, sto giocando per un grande allenatore, con compagni di squadra eccellenti. Sono legato a questo club e mi diverto".