Nei mesi scorsi Juventus e Barcellona hanno avuto contatti continui per mettere in piedi lo scambio che poi ha portato MIralem Pjanic in Spagna e Arthur Melo in bianconero. Incontri, proposte, telefonate, giocatori messi sul piatto e poi tolti; le parti si avvicinavano e allontanavano di continuo, finendo poi per stringersi la mano con l'intesa trovata per i due centrocampisti. Tra i nomi proposti dal Barça c'era anche quello di Nelson Semedo, terzino portoghese che era stato proposto alla Juve con la regia dell'agente Jorge Mendes, lo stesso di Ronaldo. I bianconeri però non sono mai stati interessati al difensore, che ora secondo il Mundo Deportivo è pronto a trasferirsi in Premier League al Wolverhampton.