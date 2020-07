Quando a inizio stagione si era infortunato Giorgio Chiellini, il Barcellona aveva bussato alla porta della Juve per proporre Samuel Umtiti. No, grazie. I bianconeri non erano convinti delle condizioni fisiche del difensore e alla fine, dopo aver valutato altri profili, hanno deciso di rimanere così senza prendere nessuno. Oggi il nome di Umtiti torna di moda per la Serie A: Juve? No, il difensore, secondo il quotidiano spagnolo Sport, interessa a Napoli, Roma e Inter. Valutazione di circa 25 milioni di euro.