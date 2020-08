Dopo essere stato accostato plurime volte alla Juventus, ora Simone Inzaghi è in odore di rinnovo con la Lazio: di questo ci informa Il Messaggero, che spiega come entro martedì dovrebbe arrivare l'ufficialità del rinnovo fino al 2023. Per liberarlo, del resto, il patron biancoceleste Claudio Lotito chiedeva 10 milioni di euro. Inzaghi, che ieri è diventato papà per la terza volta, ha ancora un anno di contratto con la Lazio con prospettiva di prolungamento per altri due anni: prolungamento che, a questo punto, pare cosa quasi fatta.