Un nuovo colpo per l'Inter. Raoul, difensore cresciuto nelle giovanili del Milan, è pronto a diventare un giocatore nerazzurro. Terminate le visite mediche che legheranno il calciatore all’Inter per i prossimi 4 anni. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari e dopo le visite mediche all’Humanitas, sosterrà quelle al Coni per ora di pranzo. E' stato anche un obiettivo della Juventus negli scorsi mesi. Oggi, l'ex Cagliari, ha dichiarato: