Accostato alla Juve per il dopo Sarri, prima che i bianconeri puntassero su Pirlo, l'ipotesi Serie A per Mauricio Pochettino rimane in piedi: secondo Il Messaggero, infatti, la Roma sta pensando all'ex allenatore del Tottenham in caso di separazione da Paulo Fonseca. L'arrivo di Dan Friedkin potrebbe portare a una rivoluzione totale in casa giallorossa dove anche l'allenatore potrebbe perdere il posto; Mauricio Pochettino strizza l'occhio all'Italia: prima era nella lista di Paratici per la Juve, ora può finire sulla panchina della Roma.