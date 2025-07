'Era di un'altra categoria, a volte dovevo rimproverarlo', l'intervista al primo allenatore di Jonathan David

coach e direttore della Louis Riel Soccer School, dove è cresciuto Jonathan David, il nuovo acquisto della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato dell'attaccante, rivelando alcuni dettagli sul canadese: "Jonny aveva 14 anni e si era presentato da noi per un provino. Dalla velocità palla al piede, alla destrezza nell’uno contro uno: era semplicemente di un’altra categoria. Negli anni, poi, ho avuto modo di apprezzarne tutte le qualità…"."Ci siamo resi conto della sua dimensione poco a poco negli anniNoi ci sentivamo privilegiati ad avere in rosa un giocatore del genere, ma gli consigliammo di puntare più in alto: all’epoca era già pronto per approdare in un club professionistico europeo".

"Ha sempre dimostrato un’etica del lavoro impressionante per la sua età. Un ragazzo sorridente e positivo: nonostante agisse al fianco di compagni che non erano al suo livello, non l’ho mai visto lamentarsi con loro nemmeno una volta per un passaggio sbagliato… Pensava solo a migliorarsi e a tirare fuori il meglio dal resto della squadra"."Aveva visione e furbizia. Basta guardare i gol che ha segnato in Ligue 1: non ricordo cavalcate dirompenti con tanto di dribbling… La sua forza risiede nel capire prima degli altri dove andrà il pallone. Sotto porta, poi, è spietato. Non a caso da queste parti lo chiamavano 'Ice Man'".OLTRE IL CALCIO - "È un tipo tranquillo e pacifico.. Anche in classe era così: pensava al calcio 24 ore su 24, ma questo non aveva un impatto negativo sul suo andamento scolastico. Ha sempre avuto voti eccellenti. Ogni tanto ci capitava di rimproverarlo perché al termine dell’allenamento - quando la squadra si ritrovava per pranzare - rimaneva da solo al campo per continuare a giocare".