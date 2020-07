Non solo la rabbia per la sconfitta, non solo la delusione per non aver aritmeticamente vinto e chiuso lo scudetto, c'è un altro equivoco che sta facendo da strascico al ko contro l'Udinese. Riguarda Miralem Pjanic e le spiegazioni di Sarri sulle sue ultime esclusioni. In pochi minuti dal tecnico arrivano due spiegazioni diverse...



In tv racconta: "Ha un problema all'addutore, ma niente di particolare. Non penso che queste partite facessero per lui".



E poco dopo in conferenza stampa cambia versione: "Una scelta già fatta spesso nella stagione, quando affrontiamo squadre più fisiche andiamo a fare scelte diverse".