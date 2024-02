L'nella serata di ieri ha protestato parecchio per le decisioni arbitrali durante la gara contro l'Inter. Sia con il presidente, il quale a Dazn ha tuonato: "Sono stati fatti degli errori gravissimi da parte sia dell’arbitro che del VAR". Sia con il suo tecnico Gianpieroche ha dichiarato: "Senza episodi avversi forse avrebbe comunque vinto l’Inter ma almeno sarebbe stata una partita vera". Non sembra essere dello stesso avviso però l'Associazione Italiana Arbitri, la quale avrebbe addirittura promosso a piedi voti Di Paola che domani sarà al Var per l'anticipo tra Lazio e Milan.