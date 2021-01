Braccia alzate in alto, sguardi rivolti al cielo e urla rimbombanti nel gelo del Mapei Stadium. La Juventus, dopo un secco 2-0 al Napoli siglato dalle firme di Ronaldo e Morata, agguanta il primo trofeo in stagione nonché il primo della carriera di Pirlo. Sensazioni difficili da descrivere ed emozioni difficili da contenere, al culmine di una partita giocata con mentalità, maturità e ambizione. Nel post partita, però, a molti tifosi non è sfuggita la fra pronunciata dal vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale: ‘Partita condizionata da episodi a favore dei bianconeri”. Incontenibile anche lo sfogo dei tifosi…



