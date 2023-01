Lalo ha visto da vicino quando ha sfidato il Benfica nei gironi di Champions League e poi si è messo in mostra anche al Mondiale. Si sta parlando ovviamente di, il centrocampista raggiungerà presto la sua nuova squadra, il Chelsea. Come riporta Sky Sport, il club inglese pagherà 127 milioni di euro per ingaggiare fin da subito il talento del Benfica.