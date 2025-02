Entro quando la Juventus può tesserare Lloyd Kelly

Getty Images

Lasta affrontando alcuni problemi burocratici legati al trasferimento di Lloyd, in particolare per quanto riguarda il rilascio del visto necessario per i giocatori extracomunitari. Il club bianconero è al lavoro per risolvere la situazione nel minor tempo possibile, cercando di completare tutte le pratiche amministrative richieste. La scadenza è fissata per la mezzanotte di oggi, lunedì 3 febbraio, e la dirigenza juventina sta facendo il massimo per evitare complicazioni che potrebbero ritardare l’arrivo del difensore inglese. Resta da vedere se tutte le questioni verranno risolte in tempo utile per ufficializzare l’operazione.