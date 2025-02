Entro quando la Juventus deve presentare la lista Uefa

2024 Getty Images

Laha tempo fino al 6 febbraio per presentare alla UEFA la lista dei giocatori che potranno prendere parte alla seconda fase della Champions League. Il regolamento permette alle squadre di inserire al massimo tre nuovi innesti rispetto alla lista precedente, indipendentemente da quanti giocatori vengano esclusi. Questo significa che Thiago Motta dovrà fare scelte difficili, considerando i recenti acquisti e le necessità tattiche della squadra. Tra i nomi in ballo ci sono Kolo Muani, Renato Veiga, Kelly e Alberto Costa, con uno di loro destinato a rimanere fuori. La decisione finale sarà cruciale per il cammino europeo dei bianconeri.