Poteva essere l’ennesima prova vissuta nell’anonimato, ma contro lo Speziaha deciso di scrivere un altro copione per la sua serata. Che per la verità stava andando malino, con la squadra di Italiano protagonista nella prima mezz’ora di gara. Poi lampi di risveglio bianconero (come il palo di Ronaldo)- Come d’incanto la partita è cambiata. Sono bastati solo 60 secondi ad entrambi per iscrivere il proprio nome nella storia della serata.altrettanto lesto nel battere di prima e trafiggere Provedel. Con un click Pirlo ha dato nuova linfa ad una gara complicata, messa in discesa dai subentrati. Non solo lo spagnolo, che ritrova il gol dopo un periodo condizionato dal citomegalovirus, ma buona parte della scena l’ha rubata l’esterno di Carrara,- Altra discesa sulla fascia sinistra, altro pericolo per la difesa per lo Spezia. Questa volta, sempre più uomo squadra, che prima sbatte sulle mani di Provedel, poi ribadisce in porta da terra.così Pirlo ha commentato il processo di adattamento a terzino sinistro di Bernardeschi, ruolo che recentemente ha ricoperto in più d’una occasione. Questa volta non solo ha cercato di eseguire i compiti a lui affidati, ma ha determinato la vittoria bianconera, siglando un assist e mezzo. , coloro che a lungo lo hanno criticato per non essere stato capace di riproporre quelle giocate che solo qualche anno fa fecero innamorare l’Italia intera.