Il gol di oggi contro il Genoa lancia Weston McKennie nella storia del campionato italiano. L'americano preso dallo Schalke, alla sua prima stagione in bianconero, è il centrocampista della Juventus che ha segnato più gol da subentrato in una singola stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. McKennie è a quota tre reti entrando dalla panchina, cinque i centri totali in campionato, ai quali va aggiunto quello in Champions League contro il Barcellona al Camp Nou.