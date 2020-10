Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo commentando anche il caso Juve-Napoli: "Victor non è contento per quello che è successo contro la Juventus, voleva giocare per segnare contro i bianconeri. Contro l'Atalanta, la squadra ha dimostrato di essere in grande forma, proprio come Victor, ma prima bisogna continuare a tenere alto il rendimento e giocare così, per sperare di vincere lo Scudetto. Victor è determinatissimo. Victor era carichissimo per affrontare la Juventus, tutti avevamo pensato 'Questa sarà la sua partita, quella giusta per segnare il primo gol con la maglia del Napoli'. Tutti speravamo che sarebbe stata quella la giusta occasione, poi è successo quello che è successo per la pandemia, ma posso dire con certezza che Victor avrebbe voluto segnare contro i bianconeri proprio per i tifosi".



PRIMO GOL - "Contro l'Atalanta è stato felicissimo di fare il suo primo gol con il Napoli. Certo, avrebbe voluto segnarlo contro la Juventus, ma è davvero contento e mi ha detto di aver coronato un sogno. Ma lo si vede, anche in campo. Adesso, Victor deve continuare a migliorare e dare il 100% in allenamento. E di questo passo, continuerà ad avere un impatto fondamentale nel rendimento del Napoli".