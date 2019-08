Blaise Matuidi non vuole lasciare la Juventus. Le indiscrezioni partite dalla Spagna trovano conferma anche nei giornali di casa nostra. Il centrocampista francese è legato da un contratto con la Juventus che scade a giugno del 2020 e per questo l'ex PSG preferisce restare a Torino fino al termine della stagione per poi cercare la miglior sistemazione. In queste settimane ci sono stati dei sondaggi dalla Francia ma Matuidi sembra destinato a rimanere alla Juve. Ai microfoni di RMC Sport l'entourage del calciatore ha rivelato che non sarà neanche escluso dalla lista Champions.