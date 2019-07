Mauro Icardi vuole la Juventus. Da Napoli, però, e in particolare da Radio Kiss Kiss, arrivano parole ben diverse da parte del suo entourage: "L'argentino non ha la Juventus in cima alle preferenze. Non è vero ciò che si dice. Icardi vuole trovare, nel caso andasse via, una soluzione in cui la gente gli voglia bene e in cui la gente possa amarlo. E vi dico che il Napoli è in pole position proprio per questo motivo. Concretamente non sono stati fatti però passi in avanti rispetto all'ultimo contratto". I bianconeri, comunque, rimangono favoriti per il suo acquisto.