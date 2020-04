Pino Lettieri, parte dell'entourage di Icardi, ha parlato a Kiss Kiss.



NAPOLI - "Gli azzurri? De Laurentiis e Giuntoli, ma soprattutto il presidente in prima persona, hanno sempre fatto di tutto per cercare di portare Icardi al Napoli. La scorsa estate il Napoli era il luogo giusto al momento sbagliato perché Mauro voleva rimanere all'Inter e non voleva che i tifosi nerazzurri vivessero come un tradimento il fatto di cambiare squadra in Italia. Ma sicuramente il presidente De Laurentiis ci prova da tantissimi anni, non gli si può proprio dire niente da questo punto di vista".



JUVENTUS - Sulla Juve non ha dubbi: "Adesso parlo un po' da tifoso, ma la cosa che il capitano dell'Inter passi alla Juventus mi sembra un po' forzata. Con Guarin, anni fa, ci fu un'insurrezione di piazza. Per questo non la vedo una pista molto fattibile. Poi, ovviamente, ci penserà Wanda".