L'Entella pesca in casa Juve. Come ha riportato Sky Sport, il club biancazzurro ha preso l'attaccante classe '94 dell'Under 23 bianconera Matteo Brunori con la formula del prestito con diritto di riscatto. Brunori era arrivato alla Juventus nel mercato di gennaio, totalizzando due gol e due assist in nove presenze con la squadra di Fabio Pecchia. L'attaccante è stato decisivo con gol e assist nella vittoria per 2-1 nella finale di Coppa Italia contro la Ternana.