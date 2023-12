Dopo la pesante sconfitta contro la Fermana, torna questa sera in campo la. La squadra bianconera va in trasferta a Chiavari per affrontare la Virtuse provare a risollevare classifica e morale con una vittoria. Dalla prima squadra, per l'occasione, scende Dean, mentre Nonge e Yildiz restano in prima squadra.: De Lucia, Bonini, Meazzi, Corbari, Manzi, Tascone, Faggioli, Sadiki, Petermann, Parodi, Santini. A disposizione: Paroni, Gariti, Cecchini, Muller, Kontek, Tomaselli, Clemenza, Zappella, Lipani, Di Mario, Reali, Zamparo, Lancini, Mosti. Allenatore: Gallo.: Daffara; Huijsen, Stivanello, Stramaccioni; Savona, Salifou, Damiani, Turicchia; Hasa; Anghelè, Cerri. A disposizione: Scaglia, Crespi, Muharemovic, Maressa, Mulazzi, Comenencia, Ntenda, Rouhi, Iocolano, Palumbo, Mancini, Valdesi, Perotti. Allenatore: Brambilla.: Sig. Aleksandar Djurdjevic