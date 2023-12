Una magia di Hasa allontana per qualche giorno ansie e fantasmi. La Juventus Next Gen ha la meglio della Virtus Entella grazie ad una punizione diretta del centrocampista classe 2004, ma che sofferenza. Sì, perchè oltre alla rete, i bianconeri creano poco e sono bravi, ma anche molto fortunati, a tenere botta di fronte al forcing ligure. Tre punti è tutto quello che ci voleva, ma occhio a non illudersi che sia tutto risolto.– Sempre sulle montagne russe, alterna imprecisioni a interventi decisivi– L’unico a scendere dalla prima squadra. Ci mette un attimo a sintonizzarsi, ma appena becca il canale giusto si mangia campo e avversari– Prova solida e pulita al centro della difesa– Non sempre puntuale, ma alla fine ci mette una pezza– Meno presente del solito nell’offrire una soluzione sul binario di destra– Una serie di imprecisioni, errori, sbavature. Una dopo l’altra: o il passaggio sbagliato, o il controllo che si allunga, o la scelta errata… nel finale dà una grossa mano con la sua fisicità– Presente nelle due fasi, non brilla ma fa il suo– Punizione deliziosa. Abbiamo parlato dei tre della prima squadra, abbiamo sottovalutato il peso della sua assenza nelle ultime gare. Oggi c’era e si è visto (Dal 70’sv)– Dieci minuti ed è costretto a uscire per un infortunio muscolare. (– Sta trovando poco spazio in questa stagione, oggi non riesce a convincere che sia un errore)– Danza sulle punte e fa da raccordo tra centrocampo e attacco– Non è solo colpa sua, ma si vede poco e non è quasi mai pericoloso. Non riesce a tenere palla e far salire la squadra– La vittoria é una boccata d'ossigeno e questa sera è tutto quello che conta. Attenzione a non illudersi che la Next Gen sia guarita, nella ripresa gioca solo l'Entella