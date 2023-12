DaIL TABELLINOVirtus Entella - Juventus Next Gen 0-1Serie C NOW – Girone B – Recupero 14a giornataStadio Comunale – Chiavari (GE)Marcatori: 8' pt Hasa (J).Virtus Entella: De Lucia, Bonini, Meazzi (1' st Tomaselli), Corbari, Manzi, Tascone (14' st Di Mario), Faggioli, Sadiki (21' st Zappella), Petermann (21' st Lipani), Parodi (cap.), Santini (1' st Zamparo). A disposizione: Paroni, Gariti, Müller, Kontek, Clemenza, Reali, Lancini, Mosti. Allenatore: Fabio Gallo.Juventus Next Gen: Daffara, Savona, Stramaccioni (cap.), Huijsen, Hasa (25' st Iocolano), Cerri, Damiani, Salifou, Stivanello, Turicchia (17' pt Rouhi), Anghelè. A disposizione: Scaglia, Crespi, Muharemovic, Maressa, Mulazzi, Comenencia, Ntenda, Palumbo, Mancini, Valdesi, Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla.Arbitro: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (Assistenti: Giacomo Bianchi di Pistoia, Leonardo Tesi di Lucca. IV Ufficiale: Alberto Poli di Verona).Ammoniti: 25' pt Manzi (V), 44' pt Corbari (V), 12' st Zamparo (V), 19' st Hasa (J), 22' st Di Mario (V), 29' st Tomaselli (V), 48' st Stramaccioni (J), 49' st Anghelè (J).Prossimo impegno: Serie C NOW – Girone B – 19a giornataJuventus Next Gen – Vis Pesaro Stadio Giuseppe Moccagatta – AlessandriaSabato 23 Dicembre – ore 16.15