Il rapper Ensi, a Gazzetta, ha parlato di Inter-Juve dal punto di vista del tifoso bianconero: "Il mio Inter-Juve del cuore? Ogni Inter-Juve è sempre super sentito, non ne ho uno nello specifico che mi ricorda il dualismo tra le due squadre, ogni volta è qualcosa di nuovo anche perché nell'ultimo periodo affezionarsi alle rose è sempre più difficile, ci sono cambi di giocatori anche all'ultimo. Però è un partitone sentito. Coi miei amici, soprattutto. Quasi tutti interisti".



CALCIO E RAP - "In comune? Lo spirito motivazionale, la voglia di vincere. Come recita il claim: è l'unica cosa che conta. Per me è stata importante soprattutto all'inizio: il freestyle era vincere. E trovo un parallelo con lo sport. Il rap è uno sport singolo e non di squadra, comunque esiste sempre la voglia di migliorarsi, di avere un obiettivo".