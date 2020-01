Nell’era post-var gli scudetti te li fanno perdere così.#InterCagliari — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) January 26, 2020

Il cantanteha commentato, via Twitter, il risultato della "sua" Inter, che non è andata oltre il pareggio per 1 a 1 contro il Cagliari a San Siro.ha scritto il cantante nerazzurro, scatenando le ire dei commentatori. Anche quelli interisti, come in questo caso: "​Enrico sono interista come te ma oggi non c’entra niente l’arbitro...".