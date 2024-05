L'ex presidente del Genoa Enricoha parlato di, accostato con insistenza alla, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Lo presi da allenatore quando nessuno lo conosceva, è un grande uomo e ha una personalità molto forte", le sue parole. "Solitamente i grandi centrocampisti diventano sempre grandi allenatori: ora è uno dei migliori allenatori al mondo, è pronto per andare alla Juventus secondo me. Palladino? Mi piace molto, più o meno ha la stessa storia di Gilardino. Entrambi arrivano dal settore giovanile. Secondo me andare al Napoli è la cosa più bella che possa capitare a un calciatore o a un allenatore, è solo difficile lavorare con De Laurentiis".