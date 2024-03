Enrico Chiesa, le parole su Federico e il ruolo

ha parlato a Sportitalia del giocatore della Juventus: "Io credo che per diventare giocatore, puoi avere tutte le qualità tecniche, ma soprattutto il comportamento dentro e fuori dal calcio. Credo che Federico lo stia mostrando. Ci vuole un equilibrio nel comportamento e questo equilibrio te lo dà l'ambiente attorno a te, le persone che ti stanno vicino.""Il suo ruolo? Lo sai meglio di me.Per rispetto dei ruoli, non entrerò nel merito. Credo che lui abbia una grande forza fisica, mi assomigli. E"I valori alla fine del campionato saranno questi. Credo che l'Inter abbia dimostrato di essere prima con merito. Le altre hanno cercato di rimanere agganciate, ma alla fine l'Inter vincerà perché ha fatto le cose sempre al meglio".A margine della cerimonia per il premio Bruno Beatrice al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, dove era presente Thiago Motta, l'ex attaccante della Lazio, ha parlato anche dell'allenatore del Bologna: "Beh, sta facendo molto bene. Gli faccio i complimenti: non è facile ma il Bologna è lì e si giocherà le sue carte fino alla fine".