Le parole di Enricoa Sky, sul figlio Federico:"Adesso sta bene, è rientrato ed ha giocato in Carabao Cup contro il Southampton andando vicino in un paio d'occasioni anche al gol. Ha ripreso da poco, ma è contento. Ci vorrà pazienza e ancora un po' di tempo per rivederlo al meglio. Le giocate e le prestazione sono sicuro che arriveranno presto".