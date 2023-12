In risposta alle richieste dei tifosi della Juventus che lo interrogano su X in merito alle dichiarazioni di Enrico, il compagno di partito Luigisi esprime sui social. Marattin, attraverso un messaggio online, afferma: "".Queste parole dimostrano una volontà di non alimentare polemiche o critiche nei confronti di Borghi, probabilmente per i rapporti tra i due che militano in Italia Viva. L'hashtag #finoallafine suggerisce un'unità e un supporto alla squadra, invitando i tifosi a concentrarsi sul sostegno senza alimentare polemiche superflue.