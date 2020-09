Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport, tra calcio, Juve e la sua ultima scelta: “Nel calcio ho visto tante cose e molte è meglio che le tengo per me. Poi magari nella casa troverò qualcuno che mi farà sfogare”.



GRANDE FRATELLO VIP - "Quando mi è stato proposto, all’inizio avevo detto di no ma poi ci ho ripensato visto anche il difficile momento che stavo vivendo nel calcio a causa dalla pandemia e così ho accettato questa avventura che rappresenta anche una bella opportunità per farmi conoscere. Sono un ragazzo con i piedi per terra. Il calcio è stato sempre il mio sogno e ho cercato di dare il massimo ma in famiglia un campione già c'è, quindi va bene così. E' vero che in tv non abbiamo un campione in famiglia ma non penso di poterlo essere io. Per me è un gioco e vado a giocare senza alcuna aspettativa o velleità. Gli aspetti di questo reality che temo di più? Temo solo la mancanza di rispetto, spero di riuscire ad andare d’accordo con tutti anche perché difficilmente mi trovo a disagio con altre persone. Detto ciò essere reclusi in casa in una convivenza forzata non è una esperienza semplice".



JUVE DI PIRLO - "La Juventus è una società che sarà sempre candidata alla vittoria finale ma occhio all'Inter di Conte. Speriamo che a vincere sia la squadra in grado di esprimere il calcio più spettacolare. Non ti nascondo però che mi farebbe piacere anche se lo vincesse la Juve di Pirlo perché Andrea è stato un professionista da prendere come esempio e poi da bresciano ne sarei orgoglioso..."



CALCIO IN ITALIA - "Io invece vedo che molte società stanno cambiando la loro mentalità e incominciano ad investire sul settore giovanile come succede in altri Paesi ma credo anche che si dovrebbe fare di più per far crescere il numero degli osservatori perché ci sono tanti giovani che giocano nelle serie inferiori che meriterebbero molta più attenzione".