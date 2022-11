Uno stralcio dell'editoriale scritto da Guido Vaciago su Tuttosport:"Ma la Juventus ritrova soprattutto sé stessa in una partita che poteva essere squarciata dall'ennesimo mostro arbitrale di una stagione sfortunata anche su quel fronte per i bianconeri. Il ridicolo annullamento del gol di Danilo, tuttavia, non influisce sul risultato che restituisce giustizia alla Juventus e a una prestazione che lungi dall'essere convincente (pallido e timido il primo tempo, per esempio), ha mostrato una squadra che finalmente è in grado di vincere uno scontro diretto, di scaldare il pubblico, di metterci cuore e testa insieme".