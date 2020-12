Nella partita di ieri sera tra Juventus e Barcellona, vinta dai bianconeri per 3 a 0, il centrale olandese de Ligt ha, ancora una volta, sfoderato una prestazione ottima, una maturità non comune nei calciatori della sua età. A commentare il suo momento di forma, è intervenuto chi lo conosce molto bene, David Endt, ex team manager dell'Ajax che ha parlato a Radio Sportiva: "De Ligt ha fatto forse un anno non al massimo ma adesso si è inserito bene. Il suo italiano è quasi perfetto e questo lo sta aiutando ad essere all'altezza".