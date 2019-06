David Endt, ex team manager dell'Ajax, è tornato a parlare della Juventus, ma riguardo all'affare Matthijs de Ligt, ai microfoni di Radio Sportiva: "De Ligt? Già da tempo si parla di un suo passaggio dall'Ajax al PSG o al Barcellona. Ora sembra destinato alla Juve, anche se il PSG farà un'altra offerta ancora, superiore a quella dei bianconeri. Per la Juve sarebbe un colpo grosso. De Ligt ha 19 anni e per diventare un grandissimo difensore deve ancora imparare. Con la Juve, nella casa dei grandi difensori come Chiellini, potrebbe crescere, svilupparsi e apprendere tantissimo. Una differente offerta economica può pesare più per Raiola che per lui. Lui è un ragazzo modesto, intelligente e penso farà la scelta migliore, di qualità, senza dare troppa importanza ai soldi. E' molto maturo, tanti ragazzi della sua età non hanno le qualità di esprimersi come fa lui. Sa considerare le cose, non dice banalità e anche per questo sarebbe un gioiello per qualsiasi società".