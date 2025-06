Endrick aspetta il Real Madrid: la Juve pensa a nuovi contatti

GETTY

La Juventus continua a muoversi sul mercato sotto diversi aspetti. I bianconeri devono rinforzarsi in diversi reparti, dalla difesa agli esterni, ma non mancano obiettivi e nomi per centrocampo e attacco. Proprio per il reparto avanzato ci diversi profili tenuti d'occhio, dall'obiettivo principalealla vecchia conoscenzaTra i giocatori seguiti dalla Juventus c'è anche il giovane Endrick del Real Madrid, e come riportato da Tuttosport i bianconeriper il classe 2006. Nel frattempo, l'attaccante aspettaper capire le intenzioni dell'allenatore, dopo una stagione ai margini con Ancelotti.

La Juve resta attenta alla sua situazione, osservata da tempo dagli scout bianconeri, e pensa a un eventuale affondo nel caso in cui ci fossero le possibilità.