"Le ultime parole di Sarri fanno piacere, anche se finora non ho giocato molto nella Juventus, ma sono fiducioso e so di poter dare una mano alla squadra quando giocherò. Spero di farlo presto". Forse la rassegnazione ha fatto spazio alla speranza, o forse no. Forse è solo una sensazione.Che è sì contento dell'atteggiamento del tedesco, ma inevitabilmente deve fare i conti con una naturale insofferenza dettata dagli avvenimenti di questi primi mesi tribolati. Ossia: lista Champions, polemiche, scuse e scarso minutaggio.Resta comunque obiettivo di MS recuperare il centrocampista tedesco, estromesso dalla lista Champions ma non di certo dalle rotazioni della mediana.: se non va bene per l'Europa, quanto minutaggio potrà sperare d'avere in campionato? Poco, ben poco, così come dimostrano i primi dati al giro di boa dettato dalla sosta. "Sono contento, è in grande condizione ed è entrato bene", la benedizione sarrista del post Inter-Juve.Sentirsi importante è prerogativa dei grandi giocatori: senza fiducia, tutto il lavoro diventa praticamente inutile.: prova a mascherarlo, ma è inevitabile che gli venga fuori. E che soprattutto inizi a pensare al futuro, cioè al mercato . Se da una parte la Juve non ha intenzione di svalutarlo, dall'altra Can sembra aver praticamente mollato il colpo. Non c'è concorso di colpe: è solo conseguenza di un mercato frammentario e complicato. Di sicuro, questa era una storia che meritava altro finale.