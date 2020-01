“Non ho assolutamente preclusioni nei confronti di Emre Can. Guardo le settimane, le caratteristiche dei giocatori, il tipo di calcio che voglio fare e poi scelgo. Non ci sono preclusioni, il rilancio può essere possibile sempre e comunque”. Così ha parlato Maurizio Sarri in conferenza, tendendo una mano al tedesco che, come raccontato ieri, vorrebbe lasciare subito la Juve. Ma ormai il rapporto non sembra più ricucibile ed Emre Can ha chiesto ai suoi agenti di trovare una sistemazione adeguata. Come scrive Calciomercato.com, è deciso anche a costo di scendere a patti con i propri principi. Per esempio, essendo ancora particolarmente legato al mondo Liverpool, Emre Can non avrebbe voluto approfondire i discorsi con Manchester United ed Everton. Solo che proprio questi due club sono quelli che negli ultimi giorni sembrano poter essere in grado di affondare il colpo.