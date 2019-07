Così Emre Can a pochi minuti dall'inizio di Juventus-Tottenham: "Siamo felici di essere qui e giocare davanti ai nostri fans, ci sono tante cose nuove, dall'allenatore ai compagni di squadra ma noi siamo pronti per iniziare la stagione. Giocheremo per vincere e per provare le novità introdotte dal nuovo allenatore. Non sarà una partita semplice".