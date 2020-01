Your browser does not support iframes.

Dal momento in cui il passaggio di Emre Can dalla Juventus al Borussia Dortmund è diventato ufficiale, su Twitter e Instagram si sono moltiplicati i "meme" sul tedesco. La tormentata operazione di mercato condotta da Paratici è stata accolta con sfumature diverse dalle varie "fazioni" della tifoseria bianconera: c'è chi ha gioito per aver privato la rosa di un giocatore ormai fuori dalle rotazioni di Sarri (e liberato anche un posto in lista Champions…), e chi - ricordando il passato glorioso del centrocampista - avrebbe voluto dargli una seconda possibilità. Dall'altra parte invece i tifosi del Borussia sono compatti nell’esultare per l’acquisto…