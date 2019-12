Un colpo possibile grazie al sorpasso fulmineo sull'Inter, proprio in dirittura d'arrivo. Ma questa non è l'unica trattativa in corso per la Juve, che tratta senza sosta la cessione di Emre Can, con o senza Leandro Paredes. Il Psg continua a valutare l'argentino almeno 10 milioni più del tedesco e così Paratici non spinge per lo scambio, ma tiene la porta aperta, visto che i francesi sono i più interessati a Emre Can. Vi avevamo raccontato qui su ilBianconero.com dell'incontro già avvenuto , con gli agenti del centrocampista che sono ormai stabilmente a Parigi da almeno un paio di settimane, in continuo contatto per trovare la giusta intesa con il Psg, con un ingaggio vicino a quello percepito in bianconero. Le rassicurazioni che Emre Can cerca sono perlopiù a livello progettuale: Thomas Tuchel stravede per lui e gli ha promesso un ruolo chiave almeno fino a quando riuscirà a tenersi stretto il posto. Si tratta a oltranza o quasi insomma, aggiunge calciomercato.com, col giocatore ma anche tra club. La richiesta è di 40 milioni, trattabili con apertura al prestito con riscatto.