Adesso è ufficiale Emre Can è un giocatore del Borussia Dortmund. Lo hanno comunicato sia ​il Borussia Dortmund che la Juventus con un comunicato ufficiale attraverso i propri canali. Emre Can diventa quindi un giocatore del Borussia Dortmund a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2024. L'ex Juve non ha mai convinto Maurizio Sarri ed è finito fuori dal progetto e dalla lista Champions. In Germania, invece, il centrocampista sta convincendo tutti e sta dando vita a prestazioni importanti. Stasera nella sfida contro il Psg, il tedesco è sceso in campo dal 1' e ha convinto tutti. I tifosi però non ci stanno, infatti sono molti i commenti di disappunto sotto il post ufficiale della Juventus. Alcuni salutano il tedesco augurandogli buona fortuna, altri pensano già al sostituto.